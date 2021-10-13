Приморье планирует сохранить уровень добычи крабов

Предприятия Приморского края добыли с начала года 23,3 тыс. тонн крабов, выбрав квоты на 67%. Продукция экспортируется в страны АТР и отправляется в регионы России.

В настоящее время на промысле краба работают 27 судов приморских компаний «Антей», «Пасифик Краб» и «Атлантик Краб», «Т-Краб», «Тефида», «Восход», «Восток-1», «Стандерс», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Возобновился промысел камчатского и синего крабов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Ежесуточно рыбаки Приморья добывают 90-100 тонн равношипого, камчатского крабов, крабов-стригунов опилио, красного и ангулятуса. К концу года планируется освоить 90% квот и выйти на объемы добычи 2020 г., подчеркнули в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews