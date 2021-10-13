Вывоз незадекларированной густеры может обернуться штрафом

На российско-украинской границе таможенники и пограничники обнаружили перевозку 116 кг свежей незадекларированной рыбы. Владельцу — гражданину Украины — грозит административное наказание.

Пластиковые емкости с густерой были обнаружены при досмотре автомобиля на МАПП «Донецк». Владелец груза пояснил, что это его улов с рыбалки в Константиновске Ростовской области. По словам мужчины, рыба предназначалась для личного употребления, сообщили Fishnews в пресс-службе Ростовской таможни.

«В соответствии с действующим законодательством рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в количестве более 5 кг не относятся к товарам для личного пользования и подлежат таможенному декларированию. Кроме того, для вывоза данной продукции необходимо предоставить ветеринарные сопроводительные документы и разрешение Россельхознадзора на вывоз товара, что гражданами сделано не было», — отметил начальник таможенного поста Игорь Пономарев.

По факту возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров).

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