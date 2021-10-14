РРПК будет развивать продажи филе и сурими в Китае

Русская рыбопромышленная компания и китайский продовольственный оператор COFCO Food Import заключили соглашение о намерениях, направленное на продвижение и развитие продаж на китайском рынке филе и сурими из минтая.

В церемонии подписания соглашения приняли участие представители руководства Русской рыбопромышленной компании (РРПК), COFCO Food Import и Российско-китайского делового совета (РКДС). Подписи под документом поставили первый заместитель гендиректора РРПК Савелий Карпухин и гендиректор COFCO Дальний Восток Тяньсюй Бай.

По словам исполнительного директора РКДС Евгения Маркина, соглашение между COFCO и РРПК — важный шаг в развитии российско-китайского делового сотрудничества. «С каждым годом партнерство наших стран крепнет и развивается, — отметил он. — Всё больше проектов различного уровня успешно реализуется совместными усилиями российской и китайской сторон. Важный вклад в этом направлении вносят члены Российско-китайского делового совета, в частности — РРПК».

В рамках соглашения РРПК становится для COFCO стратегическим поставщиком продукции глубокой переработки из минтая — филе и сурими. В свою очередь COFCO играет роль стратегического импортера и дистрибьютора филе и сурими РРПК в континентальном Китае. Планируемый годовой объем продаж — 50 тыс. тонн. На такой показатель стороны планируют выйти к 2024 г., сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

Сотрудничество с китайским партнером позволит российской компании обеспечить контроль качества продукции для китайского рынка на всех этапах — от вылова до конечного потребителя.

«Китайский рынок всегда был и остается одним из наиболее приоритетных для РРПК, — подчеркнул Савелий Карпухин. — Партнерство с COFCO позволит существенно продвинуться в развитии продаж продукции из минтая глубокой переработки на этом рынке. Китайские потребители все больше внимания уделяют вопросам экологичности, натуральности и пользы для здоровья, и РРПК рада предложить им продукты из дикой белой рыбы, добытой в одной из чистейших акваторий в мире, с высочайшими потребительскими свойствами и при этом по доступной цене».

Руководство компании выразило уверенность, что опыт и репутация COFCO на китайском рынке обеспечат хорошие перспективы для продукции РРПК в Китае.

К производству сурими Русская рыбопромышленная компания приступила в этом году после ввода в эксплуатацию супертраулера «Владимир Лиманов». До конца года планируется выпустить 4-5 тыс. тонн нового продукта. Объемы производства будут расти с пополнением флота новыми траулерами, которые сейчас строятся на Адмиралтейских верфях.

Кроме того, РРПК продолжает развивать продажи продукции из минтая глубокой переработки на внутреннем рынке. В частности, с этой целью компания заключила с Рыбообрабатывающим комбинатом № 1 долгосрочный контракт, по которому планирует к 2023 г. выйти на объем продаж потребительской продукции из филе минтая не менее 10 тыс. тонн в год.

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