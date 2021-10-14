Конкурс определит обладателей участков для промысла в Приморье

Агентство по рыболовству Приморского края проведет конкурс по распределению участков для промысла в заливах и русле реки Уссури. С победителями будут заключены договоры на десять лет.

Извещение и конкурсная документация размещены на сайте torgi.gov.ru. Прием заявок на участие в конкурсе открылся 13 октября и завершится 15 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Для промысла предлагается четыре рыболовных участка в Пожарском районе Приморья — в русле Уссури, в русле залива Тартышевский, в русле протоки Большая в русле залива Касатка.

При оценке победителей будут учитываться освоение водных биоресурсов, производство продукции, количество работающих и предложение о размере платы за предоставление РЛУ.



Поступившие документы должны быть рассмотрены в течение 20 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. На оценку и сопоставление предложений отводится не более 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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