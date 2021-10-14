Квоты ЕС для Балтики разочаровали экологов

Совет ЕС утвердил квоты промысла в Балтийском море на 2022 г. При этом по ряду объектов выделенные лимиты превысили рекомендованный наукой уровень, что вызвало недовольство у экологических организаций.

Ознакомиться с новыми квотами (в абсолютных величинах и в процентном колебании по сравнению с 2021 г.) можно благодаря таблице на официальном сайте ЕС, сообщает корреспондент Fishnews.

Помимо установления квот Совет также согласовал ряд дополнительных мер по охране рыбных запасов. В частности, по ограничению приловов и более избирательному отношению к промысловому вооружению.

В то же время, по данным нидерландского портала новостей пищевой индустрии FoodIngredientsFirst, ряд неправительственных организаций, таких как Coalition Clean Baltic, FishSec, Our Fish, Oceana, Seas at Risk и WWF выразили общее разочарование решением совета. Они сочли, что по некоторым промысловым объектам новые лимиты не соответствуют четким научным рекомендациям.

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