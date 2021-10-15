От науки ждут рекомендации для рыбоводных заводов юго-запада Сахалина

Главрыбвод намерен выяснить причины снижения численности кеты на юго-западе Сахалина. Предполагается провести гистологическое исследование молоди кеты на рыбоводных заводах в этом районе и сравнить с показателями ЛРЗ на юго-востоке острова.

Объявление об аукционе на проведение исследования размещено на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Заказчиком работ выступает Главрыбвод, а организатором — Сахалинский филиал этого учреждения. Максимальная цена контракта — 400 тыс. рублей, срок исполнения — 20 календарных дней.

Как следует из прилагаемой документации, в последние годы произошло значительное сокращение численности промыслового стада кеты в юго-западном регионе Сахалина (Невельский, Холмский и Томаринский районы). Так, если коэффициент возврата кеты на крупнейшем в регионе Калининском ЛРЗ от поколений 2001-2010 гг. в среднем составлял 1,205%, то доля вернувшихся производителей кеты последующих поколений уменьшилась почти в два раза — 0,65%. Похожая тенденция имеет место на Сокольниковском и Ясноморском ЛРЗ.

Материалом для исследования станет молодь кеты, в процессе ее выращивания на федеральных рыбоводных заводах (Калининском, Сокольниковском, Ясноморском и Урожайном), а также частных заводах — Ловецком, «Обутанай», «Павино».

Предусматривается гистологическая обработка не менее 400 экземпляров молоди кеты. Необходимо получить количественные данные, характеризующие функциональное состояние различных органов (печень, поджелудочная железа, кардиальный отдел желудка, «ампула» средней кишки и др.).

Для контроля планируется провести аналогичное исследование молоди кеты, выращенной на других заводах Сахалинского филиала Главрыбвода, в частности Березняковском и Соколовском. Они расположены на притоках реки Найба на юго-восточном побережье острова.

Исполнителю предстоит выработать рекомендации по оптимизации биотехники искусственного разведения кеты для увеличения коэффициента возврата производителей.

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