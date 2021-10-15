Камчатские браконьеры снаряжения не жалеют

В Усть-Большерецком районе Камчатки граждане, занимавшиеся незаконным промыслом лососей, сбежали от сотрудников рыбоохраны. При этом нарушители бросили автомобиль, плавсредства, снасти и 20 экземпляров кижуча.

Инцидент произошел в районе реки Быстрая, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Помимо рыбы, инспекторы обнаружили автомобиль УАЗ, в кузове которого находились две резиновые лодки, телескопический спиннинг, жилковая сеть кустарного производства и нож.

Ущерб водным биоресурсам оценен в 213 тыс. рублей. Начато административное производство, кроме того, материалы переданы в полицию.

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