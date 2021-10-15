Квоты судака и сига предлагают промысловикам

Доли квот на промышленный лов сига и судака в Ладожском и Онежском озерах выставлены на аукцион. Заявки от желающих получить доступ к промыслу принимаются до 15 ноября.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются 18 лотов: 4 доли судака и 5 долей сига на Ладожском озере и 5 долей судака и 4 сига — на Онежском.

Самый дорогой лот — доля квоты вылова судака в Ладожском озере в 12,187% (соответствует 17,7 тонны в 2021 г.) — предлагается со стартовой ценой 230 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 1 декабря в Санкт-Петербурге. Срок, на который закрепляются доли квот, — до 31 декабря 2033 г.

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