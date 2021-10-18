Маломерные суда будут регистрировать по новым правилам

В следующем году вступят в силу новые правила государственной регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Теперь реестр таких плавсредств можно будет вести только в электронном виде.

Новые правила госрегистрации маломерных плавсредств, применяемых в некоммерческих целях, утверждены приказом МЧС от 1 июня 2021 г. № 355. Новый документ вступит в силу с 1 марта 2022 г. и придет на смену правилам, определенным приказом от 24 июня 2016 г. № 340, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что регистрации подлежат маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, право собственности и иные вещные права на маломерные суда, а также ограничения (обременения) этих прав.

В новых правилах регистрация судна отвязана от адреса регистрации по месту жительства (пребывания) физического лица и места нахождения юридического лица.

Также если нынешние правила предусматривают ведение Реестра маломерных судов на бумажных носителях и в электронной форме, то в дальнейшем останется только электронный формат. Планируется и ряд других изменений.

Заниматься регистрацией по-прежнему будут подразделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС).

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