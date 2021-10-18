Камчатская рыба подтверждает чистоту от COVID-19

К началу октября территориальное управление Россельхознадзора оформило экспорт с Камчатки более 104 тыс. тонн рыбопродукции и морепродуктов. Каждая партия перед отправкой проверялась на следы вируса SARS-CoV-2 в смывах с тары.

По данным управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, за девять месяцев оформлены ветеринарные сертификаты на 104,9 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции. Показатели поставок выросли втрое по сравнению с результатом на октябрь 2020 г.

Больше всего камчатской продукции отправилось в Китай — свыше 51,8 тыс. тонн. Среди стран ЕС самый крупный покупатель рыбопродукции Камчатского края — Германия (4277 тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе управления.

Каждая партия продукции перед отправкой исследовалась в Камчатской межобластной ветеринарной лаборатории. Специалисты искали в смывах с поверхностей тары РНК вируса SARS-CoV-2. Все результаты отрицательные, отметили в управлении.

На сегодняшний день в Реестре предприятий Камчатского края, имеющих право поставок рыбной продукции, состоит 223 компании.

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