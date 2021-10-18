Марифермы Приморья наращивают объемы

В Приморском крае предприятия марикультуры с начала года вырастили 55,9 тыс. тонн продукции — на 17% больше, чем в 2020 г., отмечают в правительстве региона.

Аквакультурой в Приморье занимаются более 114 предприятий, за которыми закреплено 327 участков, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края со ссылкой на региональное агентство по рыболовству.

«Основной объем приходится на морскую капусту и гребешок — 23,6 тыс. и 17,3 тыс. тонн соответственно», — отметили в ведомстве. Также, по его данным, на «морских огородах» выращено 5,8 тыс. тонн трепанга, 4,2 тыс. тонн устриц и 2 тыс. тонн мидий.

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