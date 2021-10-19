Российские рыбаки ловят в водах Гвинеи-Бисау

Главы МИД России и Гвинеи-Бисау обсудили возможность углубления сотрудничества двух стран в сфере рыболовства. Министры отметили, что российский флот возобновил промысел в исключительной экономзоне африканской республики.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 октября провел в Москве переговоры с коллегой из Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлой Барбозой. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России, были конкретизированы направления для расширения деловых контактов в контексте задач по реализации совместных проектов — в частности, в сфере рыболовства.

На пресс-конференции по итогам переговоров российский министр напомнил: в прошлом году премьер-министр Гвинеи-Бисау Нуно Гомес Набиам встречался с представителями российского бизнеса. «Условились, что на основе этих контактов наши бисайские друзья подготовят перечень конкретных вопросов, которые могут стать темой взаимовыгодных переговоров с прицелом на согласование конкретных проектов. Сферы, упоминавшиеся в этой связи, — это освоение природных ресурсов, создание объектов инфраструктуры, сельское хозяйство и рыболовство», — рассказал Сергей Лавров.

Он также отметил, что недавно возобновилась работа российских рыболовецких судов в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау — промысел ведут пять траулеров. «Наши партнеры заинтересованы, чтобы в этой сфере двустороннее сотрудничество углублялось», — подчеркнул министр.

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