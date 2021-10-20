Минтранс намерен экономить время экспортеров

Министерство транспорта РФ внесло коррективы в правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту. Поправки приняты для сокращения времени оформления экспортных грузов.

Соответствующий приказ Минтранса опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, основной целью изменений стало нормативное закрепление возможности представления поручения на отгрузку экспортного груза в морских портах в электронном виде.

В пресс-службе отметили, что приказ также направлен на цифровизацию государственных процедур, связанных с экспортом. С помощью изменений предполагается усовершенствовать отношения между участниками внешнеэкономической деятельности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews