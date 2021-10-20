ФАС получит доступ к данным ветеринаров

По соглашению с Россельхознадзором антимонопольное ведомство сможет пользоваться информацией из системы «ВетИС». Доступ к этим данным поможет анализировать состояние конкуренции, в том числе на рынке рыбных товаров, заявили в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба и Россельхознадзор договорились об информационном взаимодействии. Соглашение предусматривает доступ сотрудникам ФАС и ее территориальных органов к данным из федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «ВетИС».

«Система позволяет в числе прочего контролировать товары, за которыми на территории России установлен ветеринарный контроль. Доступ к этой информации позволит антимонопольным органам эффективнее проводить анализ состояния конкуренции на рынках сельскохозтоваров — мяса, птицы, рыбы и кормов для животных», — заявили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ФАС добавили, что сотрудничество поможет повысить эффективность мер антимонопольного реагирования, чтобы не допускать удорожание социально значимых товаров.

Напомним, что система «ВетИС» объединяет различные компоненты, в том числе систему для электронной ветсертификации «Меркурий».

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