ФАС получит доступ к данным ветеринаров
По соглашению с Россельхознадзором антимонопольное ведомство сможет пользоваться информацией из системы «ВетИС». Доступ к этим данным поможет анализировать состояние конкуренции, в том числе на рынке рыбных товаров, заявили в ФАС.
Федеральная антимонопольная служба и Россельхознадзор договорились об информационном взаимодействии. Соглашение предусматривает доступ сотрудникам ФАС и ее территориальных органов к данным из федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «ВетИС».
«Система позволяет в числе прочего контролировать товары, за которыми на территории России установлен ветеринарный контроль. Доступ к этой информации позволит антимонопольным органам эффективнее проводить анализ состояния конкуренции на рынках сельскохозтоваров — мяса, птицы, рыбы и кормов для животных», — заявили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В ФАС добавили, что сотрудничество поможет повысить эффективность мер антимонопольного реагирования, чтобы не допускать удорожание социально значимых товаров.
Напомним, что система «ВетИС» объединяет различные компоненты, в том числе систему для электронной ветсертификации «Меркурий».
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