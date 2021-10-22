Владморрыбпорт наращивает мощности по хранению и перевалке рыбы

Владивостокский морской рыбный порт работает над увеличением возможностей для перевалки рыбопродукции. Строится новый холодильный складской комплекс на 7,1 тыс. тонн, введена в строй эстакада для электроснабжения рефконтейнеров.

ООО «Владивостокский рыбный терминал» завершило заливку бетонного основания будущего холодильно-складского комплекса. Компания возвела несущий каркас здания из металлоконструкций и готовится к монтажу ферм пролетов. Планируется, что новый склад с воздушной галереей примет на хранение первые партии рыбопродукции уже в первом квартале 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе порта.

Одновременно ведутся работы по увеличению возможностей по обороту грузов в рефрижераторных контейнерах. Завершено устройство эстакады для обеспечения рефконтейнеров электроэнергией. Конструкция позволяет размещать контейнеры в пять ярусов и имеет 80 стационарных розеток. Длина эстакады — 22 м, высота — 14 м.

Планируется ввести в строй еще четыре эстакады, что позволит размещать одновременно более 600 груженых рефрижераторных контейнеров.

За девять месяцев грузооборот рыбопродукции в ВМРП превысил 384 тыс. тонн. Благодаря реализации проекта по увеличению пропускной способности, в рефрижераторных контейнерах перегружено 139 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (5350 единиц). В страны АТР в рефконтейнерах отправили 89 тыс. тонн (3420 единиц) — в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.

Сейчас на ответственном хранении ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» находится 25,3 тонны рыбопродукции.

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