Рыбе открытого моря хотят облегчить оформление в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия рассматривает возможность упростить таможенное администрирование продукции морского промысла в портах ЕАЭС. Речь идет об уловах, добытых судами стран союза за пределами исключительной экономзоны.

С этой инициативой к государствам — членам Евразийского экономического союза обратилась Россия, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

В комиссии отметили: согласно нормам Таможенного кодекса ЕАЭС, территория открытого моря не относится к таможенной территории союза, что не позволяет рассматривать добываемую там рыбную продукцию как товар, имеющий статус евразийского.

Как следствие, все уловы и продукцию, производимую российскими плавзаводами за пределами 200-мильной зоны, таможенные органы вынуждены рассматривать как иностранную со всеми вытекающими из этого последствиями, подчеркнули в пресс-службе.

«По нашему мнению, отношение к рыбе, добываемой союзными судами в нейтральных водах Мирового океана, не должно быть таким же, как к рыбе, которую ловят и доставляют в российские порты корабли, плавающие под флагами третьих стран. Российские предприниматели ведут непростую работу на значительном удалении от своих берегов, тем самым отстаивая интересы всей евразийской рыбной отрасли в условиях жесткой конкуренции с третьими странами. И мы должны помочь им нарастить масштабы своей деятельности», — заявил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

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