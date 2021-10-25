Морского робота «Севрюгу» сконструировали в помощь ученым

В Астрахани создали морской роботизированный комплекс «Севрюга», предназначенный для автоматизации научных исследований. Начиненное электроникой плавсредство предполагается использовать в том числе в рыбохозяйственной сфере.

Проект инициировали и реализовали специалисты Астраханского государственного технического университета в партнерстве с Волжско-Каспийским филиалом ВНИРО (КаспНИРХ). Комплекс уже готов к запуску в серийное производство, сообщили Fishnews в пресс-службе АГТУ.

«Севрюга» может проводить оценку экологического состояния вод, отбирать пробы, определять расходные характеристики воды в водоемах, производить оценку биомассы и мест скопления гидробионтов, вести поиск различных объектов под водой, перевозить мелкие грузы, производить инженерно-гидрографические изыскания, картографирование дна, мониторинг стационарных подводных объектов, трубопроводов и сооружений.

Управлять «Севрюгой» можно дистанционно с берега или с научно-исследовательского судна. При необходимости робота можно оборудовать интеллектуальной системой навигации — автопилотом, сонаром для исключения столкновений при высокой интенсивности движения и т. д. Прототип комплекса был создан в 2021 г. и доказал свою эффективность при ходовых испытаниях.

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