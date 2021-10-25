Федеральный список освободит КМНС от заявок на рыбу

В правила организации традиционного рыболовства планируется внести изменения. Представители коренных малочисленных народов смогут не подавать заявки — госорганы будут опираться на данные из федерального списка лиц из числа КМНС.

Минсельхоз представил проект изменений Правил подготовки и принятия решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование (постановлением правительства РФ от 15 октября 2008 г. № 765).

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки планируется внести в связи с переходом на федеральный список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Граждан из числа КМНС готовятся освободить от необходимости направлять заявки на предоставление водных биоресурсов в пользование. Это должно упростить доступ к промыслу.

При этом для получения такой возможности необходимо, чтобы сведения о представителе коренных народов были внесены в перечень. В таком случае подача заявок будет добровольной.

Проект предусматривает: решение о предоставлении в пользование принимается в пределах лимитов, которые устанавливают региональные власти (согласно части 2 статьи 333.2 НК РФ). Если совокупный объем предоставляемых в пользование водных биоресурсов (речь идет об объектах, добыча которых квотируется) превышает общий допустимый улов, размеры лимитов подлежат корректировке в порядке, устанавливаемом региональными властями.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews