Среди коренных жителей Камчатки разыграют три рыболовных участка

В Камчатском крае объявлен конкурс на три рыболовных участка для традиционного промысла КМНС на северо-западе полуострова. Заявки принимаются до 1 декабря.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из участков расположен в Пенжинского районе на реке Оклан (приток Пенжины). Два других — в Тигильском районе на реке Напана (приток реки Тигиль).

Критерии оценки и сопоставления заявок — средневзвешенные показатели освоения лимитов за последние четыре года, средняя численность членов общины за тот же срок (этот критерий применяется только для общин), удаленность участка от места жительства или места нахождения общины.

Вскрыть конверты с заявками предполагается 1 декабря в Петропавловске-Камчатском. Участки предоставляются на 20 лет.

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