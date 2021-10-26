Недобросовестных производителей могут собрать в реестр

Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции на период до 2025 г. Предусматриваются ужесточение ответственности за оборот контрафакта, возможное создание базы данных недобросовестных производителей и другие меры.

План мероприятий определен для реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 г., которую в феврале утвердило правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Цель — минимизировать объемы производства и реализации контрафакта, защитить потребителей от некачественной продукции и поддержать добросовестный бизнес, рассказали в пресс-службе правительства.

Предполагается проработать вопрос об ужесточении ответственности за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта. Ведомства должны изучить целесообразность создания базы данных недобросовестных производителей, импортеров, поставщиков и продавцов промышленной продукции. В числе ответственных исполнителей этой задачи — Федеральное агентство по рыболовству.

Росрыболовство, а также Минсельхоз, Россельхознадзор, ФТС и Минэкономразвития должны проанализировать достаточность существующих мер по контроля за ввозом (вывозом) продукции аквакультуры для подтверждения легальности ее происхождения и безопасности. При необходимости может быть проработан вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты ЕАЭС с дополнительными мерами.

Россельхознадзору поручено доработать государственную информационную систему в области ветеринарии. Цель — исключить оформление представителями предприятий ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию, которая не прошла процедуру подтверждения безопасности или не отвечает требованиям.

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