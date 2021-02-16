16 февраля 2021 года

Правительство выпустило стратегию по борьбе с фальсификатом

Правительство утвердило новую стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции - на этот раз на период до 2025 г. В борьбе с фальсификатом и серым рынком должна помочь прослеживаемость товаров.

Новая Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 г. утверждена распоряжением правительства от 6 февраля 2021 г. № 256. Предыдущая стратегия была определена на срок до 2020 г.

К промышленной продукции в этом случае отнесены товары, которые выпускаются обрабатывающей промышленностью. А это в том числе переработка рыбы.

Как и в предыдущей стратегии, пищевая промышленность остается среди приоритетных отраслей для принятия мер по борьбе с незаконным оборотом продукции в ближайшей перспективе, сообщает корреспондент Fishnews.

Защищать рынок от контрафакта и фальсифицированных товаров планируется через совершенствование национального законодательства (в том числе ужесточение ответственности за производство, хранение, перевозку и сбыт такой продукции), координацию усилий властей, общественных объединений и бизнес-сообщества, гармонизацию законодательства государств - членов ЕАЭС в этой сфере, развитие международного сотрудничества, разработку и внедрение комплексной государственной системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Предусматривается также развитие государственной системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту.

Предполагается и развитие государственной системы прослеживаемости промышленной продукции на всех этапах ее производства, переработки, перемещения, хранения и реализации. Планируется, что здесь будут задействованы и уже существующие элементы, в том числе система ветеринарной сертификации «Меркурий».

«Реализация положений документа поддержит добросовестных предпринимателей, защитит граждан от некачественной продукции и позволит минимизировать влияние теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране», - прокомментировали утверждение стратегии в пресс-службе кабмина.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews