Комиссии по анадромным смогут перейти в онлайн

Минсельхоз официально предусмотрел для региональных комиссий по анадромным возможность собираться по видеосвязи. Это должно обеспечить оперативность принятия решений по регулированию промысла.

Министерство сельского хозяйства приказом от 13 июля 2021 г. № 461 внесло изменения в Порядок деятельности комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрена возможность проводить заседания комиссии в режиме видео-конференц-связи.

Напомним, что деятельность региональных комиссий по анадромным регламентирована приказом Минсельхоза от 8 апреля 2013 г. № 170. Комиссии в том числе принимают решения по организации добычи тихоокеанских лососей.

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