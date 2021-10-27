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Изъятые мешки с рыбой. Кадр из оперативной съемки предоставлен пресс-службой погрануправления

«Астраханка» с нелегальным уловом не ушла от преследования

В Астраханской области двое браконьеров на моторке попытались скрыться от пограничников. После задержания в лодке обнаружили более тонны незаконно добытого судака.

Маломерное судно типа «Астраханка» под руль-мотором «Ямаха-200» было замечено на реке Старая Волга в Икрянинском районе. Находившиеся в лодке граждане проигнорировали требование об остановке и пытались скрыться, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

После непродолжительного преследования плавсредство задержали. В нем пограничники обнаружили 38 полипропиленовых мешка с более чем 1 тыс. особей судака. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превышает 3 млн рублей.

За неповиновение законным требованиям правоохранителей при исполнении служебных обязанностей гражданин, управлявший лодкой, привлечен к административной ответственности. Рыба и моторка изъяты, ведется проверка.

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