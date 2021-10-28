Специалисты изучают популяционную организацию кеты в Приморье

Приморский филиал Главрыбвода и Институт общей генетики РАН вместе работают над изучением кеты на юге региона. Специалисты собирают данные по популяционной организации этого ресурса.

При содействии Приморского филиала Главрыбвода представители лаборатории генетических проблем идентификации отобрали образцы производителей кеты на реках Хасанского района. Это водные объекты, на которых филиал выполняет работы по выращиванию и выпуску молоди.

Генетический анализ образцов позволит изучить популяционную организацию кеты южной части Приморья, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. Также данные необходимы, чтобы оценить уровень генетического разнообразия и степень дифференциации популяций этой рыбы в реках, в которых осуществляются выпуски заводской молоди.

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