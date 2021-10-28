Рыбаки Коми поборются за новые участки

В Республике Коми создана комиссия для проведения конкурсов по распределению участков под промышленное рыболовство. До конца года рыбакам предложат восемь новых участков на озерах.

Комиссия по проведению конкурсов на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства образована при министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, распределение рыболовных участков по конкурсу в регионе пройдет впервые за одиннадцать лет.

«Вопрос выделения новых участков для промышленного лова остро стоял на протяжении многих лет среди рыбаков республики», — подчеркнул глава регионального минсельхоза Денис Шаронов. По его словам, в адрес руководства республики поступали многочисленные просьбы выделить участки на озерах.

Конкурсные процедуры планируется начать в конце ноября. По итогам заседания комиссии рыбаки Коми в следующем году смогут вести промысел на восьми новых участках.

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