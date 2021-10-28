Лосось и мидии Чили перейдут на электронное оформление

С 3 ноября стартует эксперимент: чилийская продукция из лососевых рыб и мидий будет поставляться в Россию в сопровождении только электронных ветеринарных сертификатов.

Об этом в ходе видеоконференции договорились Россельхознадзор и Национальная служба по рыболовству и аквакультуре Чили (Sernapesca).

Импортерам при оформлении груза необходимо будет предоставить сотрудникам Россельхознадзора номер электронного ветсертификата или его распечатанную копию, полученную от чилийского экспортера, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

На сайте Россельхознадзора размещена подробная инструкция Sernapesca по бездокументарной онлайн-сертификации и внедрению продвинутой электронно-цифровой подписи для поставляемой в РФ продукции.

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