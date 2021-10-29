Список поставщиков рыбы в Бразилию хотят увеличить

Россельхознадзор попросил бразильских коллег расширить перечень предприятий, имеющих право экспортировать в республику рыбопродукцию из РФ.

В городе Бразилиа состоялось 11-е заседание Межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На встрече обсудили ряд вопросов по устранению торгового диспаритета и улучшению взаимного доступа продукции на рынки двух стран.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, бразильская сторона выразила заинтересованность в уточнении условий поставок кормов и кормовых добавок и рыбопродукции на российский рынок, а также в расширении списка аттестованных на экспорт предприятий.

В свою очередь российское ветеринарное ведомство запросило бразильский Секретариат по защите растений и животных (SDA) о расширении списка рыбоперерабатывающих предприятий, одобренных иностранной стороной для экспорта продукции на рынок Бразилии.

Стороны подтвердили необходимость возобновления взаимных инспекций заинтересованных предприятий-поставщиков и согласились рассмотреть возможность включения таких проверок в планы инспекций на 2022 г. — при условии улучшения обстановки с коронавирусом.

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