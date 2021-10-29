Нерест на «Земле леопарда» сторожат беспилотники

В Приморском крае инспекторы национального парка «Земля леопарда» задержали браконьеров с помощью дронов. Пытавшиеся добыть красную рыбу злоумышленники были обнаружены с высоты более километра.

В середине осени в реки Хасанского района подходят на нерест сима и кета. Обилие красной рыбы привлекает к рекам браконьеров, и государственные инспекторы «Земли леопарда» проводят круглосуточные рейды. Помимо автомобилей повышенной проходимости и плавсредств, на службе у природозащитников беспилотные летательные аппараты.

За время путины при помощи беспилотников были обнаружены и обезврежены шесть групп браконьеров. Как рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка, в один из случаев нарушитель был заснят ночью с помощью тепловизора. Мужчина начал незаконную рыбалку и не подозревал, что за ним уже следят. Неожиданно прибывшие на место преступления инспекторы изъяли девять рыбин и сеть.

Беспилотники фиксируют нарушителей с поличным, мобильный штаб моментально получает их точные координаты. Некоторое время уходит лишь на дорогу оперативной группы к месту дислокации нелегальных рыболовов.

Воздушные «шпионы» летают очень высоко и бесшумно, так что браконьеры их не видят. Отслеживать злоумышленников на большом расстоянии позволяет дальнобойная оптика с 60-тикратным увеличением. Каждый беспилотник оснащен тепловизором, поэтому наблюдения ведутся даже по ночам.

Фотографии предоставлены пресс-службой ФГБУ «Земля леопарда».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews