Для Северо-Восточной Атлантики согласовали ОДУ

Прибрежные государства договорились о суммарных объемах вылова скумбрии, путассу и сельди в Северо-Восточной Атлантике на 2022 г., сообщает Еврокомиссия. В переговорах участвовали делегации России, ЕС, Фарер, Гренландии, Исландии, Норвегии и Великобритании.

По всем трем видам лимиты соответствуют научным рекомендациям Международного совета по исследованию морей (ИКЕС, ICES), рассказали Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии.

По данным ЕК, для скумбрии назначен общий допустимый улов в 794,9 тыс. тонн, это на 7% ниже, чем в 2021 г. ОДУ для путассу составил 752,7 тыс. тонн (-19% к объему прошлого года), для атланто-скандинавской сельди —598,6 тыс. тонн (-8%), приводит цифры Еврокомиссия.

В ближайшее время планируется провести переговоры о распределении согласованных квот. Также стороны договорились создать три рабочие группы для анализа состояния запасов этих промысловых объектов.

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