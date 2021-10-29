Крымские участки под марифермы разыграют на торгах

Шесть участков под марикультуру вдоль черноморского побережья Республики Крым выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 26 ноября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь участков — от 41 га до 397 га, стартовые цены — от 507 тыс. до 4,94 млн рублей.

Все РВУ предназначены для индустриальной марикультуры. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного (в пяти случаях) или совместного (один участок) водопользования.

Аукцион предполагается провести 6 декабря в Ростове-на-Дону.

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