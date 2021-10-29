Российской рыбопродукции планируют открыть рынок Австралии

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры разработал проект ветеринарного сертификата для экспорта отечественной рыбопродукции в Австралию.

Возникшие на фоне COVID-19 проблемы с поставками рыбной продукции в отдельные страны (Китай, Южную Корею и другие) стимулируют российские компании изучать рынки других государств, отметили в НЦБРП.

Для содействия развитию экспортного потенциала российского рыбного бизнеса специалисты центра по поручению Россельхознадзора проанализировали ветеринарно-санитарные требования Австралии и другие представленные этой страной материалы. С учетом международных ветеринарно-санитарных требований был подготовлен проект ветерсертификата на рыбную продукцию, предназначенную австралийского рынка, сообщили Fishnews в НЦБРП.

Документ передали в Россельхознадзор. В дальнейшем проект ветеринарного сертификата направят в адрес компетентных органов Австралии.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews