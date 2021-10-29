Переработчики призывают обсудить кадровые проблемы

Рыбный союз направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо: объединение отмечает острый дефицит трудовых ресурсов на перерабатывающих предприятиях и предлагает обсудить вопросы миграционного законодательства.

В сфере рыбопереработки наблюдается острая нехватка кадров, при этом нынешняя эпидобстановка повлекла отток трудовых мигрантов и ситуация осложнилась еще больше, говорится в письме председателю СФ. Материальное стимулирование со стороны работодателя полностью проблемы не решает, рассказали Fishnews в Рыбном союзе. По данным объединения, с начала 2021 г. по сентябрь средний рост зарплаты составил около 25%, однако эти меры, учитывая темпы инфляции, лишь частично сократили утечку кадров.

В июле МВД сообщило, что разработало законопроект «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Было заявлено, что от разрешений в этой сфере отойдут, будут использоваться электронный реестр работодателей, привлекающих иностранных работников, и реестр иностранных работников.

Но этот проект закона не отвечает на ряд важных для перерабатывающей отрасли запросов, заявили в объединении. Переработчики обратили внимание, что оформление ряда документов и внесение авансовых платежей по НДФЛ требуют существенных финансовых и временных затрат. И зачастую это причина того, что мигранты несвоевременно оформляют патенты и (или) разрешения на работу. Просрочка осложняет ситуацию. В результате иностранцы уходят в тень.

Представители рыбоперерабатывающей отрасли предложили предоставить право работодателям право самостоятельно оформлять и подавать документы для включения в реестр, оплачивать все накладные расходы, связанные с оформлением мигранта на работу, платить аванс по НДФЛ.

Также был предложен механизм для работодателя оплачивать в бюджет обеспечительный платеж и трудоустраивать мигрантов до завершения процесса проверки документов и включения гражданина в реестр. Если оформление не будет выполнено, то такой платеж возвращаться не будет, — это защитит интересы государства.

Рыбный союз попросил Валентину Матвиенко организовать заседание комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросам законопроекта.

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