Глава Росфинмониторинга назвал лесную и рыбную отрасль в числе проблемных

Лесная и рыбная отрасль — на сегодняшний день самые криминальные, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин обсудили деятельность ведомства. Скоро исполняется 20 лет создания механизма борьбы с отмыванием денежных средств, напомнил президент. За это время российская антиотмывочная система прошла тяжелый путь, отметил директор Росфинмониторинга.

Он обратил внимание на успехи оздоровления в ЖКХ, топливно-энергетическом комплексе и АПК, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Владимир Путин поинтересовался, как обстоят дела в рыбном хозяйстве. В рыбной и лесной отраслях, по словам Юрия Чиханчина, сложности пока остаются. «Есть эта проблема, мы над ней работаем. Но я хочу сказать, что есть очень много наработок, которые позволяют все-таки выдавить из этой системы. Мы работали, я вам ранее докладывал, и на Дальнем Востоке», — обрисовал ситуацию руководитель ведомства.

«Жуликов выдавить», — констатировал президент. «Эта задача стоит, самая главная, она у меня здесь отмечена, и я в следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах», — пообещал глава федеральной службы.

Рыбное и лесное хозяйство — две самые криминальные отрасли на сегодняшний день, отметил Юрий Чиханчин. Он уточнил, что Росфинмониторинг занимается наведением порядка совместно с другими ведомствами и в рамках рабочих групп.

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