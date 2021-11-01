Заявкам на провоз осетровых готовят «одно окно»

Росрыболовство подготовило изменения административного регламента по выдаче разрешения на экспорт осетровых рыб и продукции из них. Предполагается предусмотреть возможность подачи заявления через систему «одного окна» РЭЦ.

Федеральное агентство по рыболовству готовится включить возможность работы через систему «одного окна» Российского экспортного центра при перемещении осетровых и продукции из них, сообщает корреспондент Fishnews.

Такие изменения предусмотрены проектом приказа Росрыболовства, размещенным на сайте regulation.gov.ru. Поправки предлагается внести в административный регламент ведомства по выдаче разрешения на экспорт, импорт, сертификата на реэкспорт осетровых и продукции из них (утвержден приказом от 16 сентября 2020 г. № 485).

Планируется предусмотреть возможность подавать заявление на получение разрешения на экспорт в электронной форме через «одно окно» РЭЦ: в июле 2020 г. правительство утвердило перечень госуслуг, административных и других процедур в сфере внешнеэкономической деятельности, которые могут предоставляться через систему Российского экспортного центра.

Также планируется отказаться от необходимости прикладывать копии контрактов к заявкам на получение разрешений и сертификата: сведения о контрактах нужно будет указывать в самой заявке.

Напомним, что осетровые защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Разрешения и сертификат нужны для того, чтобы подтвердить, что поставки осуществляются в рамках законодательства и торговля не угрожает выживанию вида.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews