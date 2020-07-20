20 июля 2020 года

Экспортерам готовят «одно окно» через РЭЦ

Правительство утвердило перечень госуслуг и административных процедур, предоставление которых может осуществляться в электронной форме по принципу «одного окна». Список касается и рыбной отрасли.

Напомним, что к 2021 г. взаимодействие участников международной торговли и контролирующих органов должно быть организовано по принципу «одного окна». Реализовать механизм информационной системы предполагается на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр».

Перечень госуслуг и административных процедур в сфере ВЭД, предоставление которых может осуществляться в электронном виде по принципу «одного окна» с использованием системы РЭЦ, утвержден распоряжением правительства РФ от 8 июля 2020 г. № 1776.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли, например, выдача лицензий Минпромторга на экспорт отдельных видов товаров, получение разрешений на поставки осетровых, государственный ветеринарный надзор в пунктах пропуска. Через систему РЭЦ предусмотрено и предоставление субсидий на компенсацию затрат по сертификации продукции АПК на внешних рынках.

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