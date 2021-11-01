Минприроды получит новые «рыбные» полномочия

Министерство природных ресурсов и экологии должно будет установить правила использования лесов для осуществления рыболовства — такое закрепление функций поддержало правительство.

В этом году в Лесном кодексе были предусмотрены особенности использования лесов для рыболовства. Такое применение допускается с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. Договор аренды при этом будет заключаться без торгов на срок не больше срока действия права на промысел.

Правила использования лесов для осуществления рыболовства должно установить Минприроды. Такие изменения в положение о министерстве рассмотрело на заседании 28 октября правительство. Предлагается наделить ведомство и другими новыми полномочиями. Проект соответствующего постановления правительство приняло, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

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