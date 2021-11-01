В Канаде сменился министр рыболовства

Новым министром рыболовства, океанов и береговой охраны Канады назначили Джойс Мюррей. По данным СМИ, ее предшественнице Бернадетт Джордан не простили ущемления прав индейцев на добычу лобстеров, а также ограничений для лососеводов.

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо в сентябре победила на парламентских выборах. Однако либералы не решили поставленных задач, в том числе не получили большинства в нижней палате (Палате общин), и вновь формируют правительство меньшинства, сообщает корреспондент Fishnews.

В результате несколько членов кабинета Джастина Трюдо потеряли свои места, а Джойс Мюррей (Joyce Murray) сменила Бернадетт Джордан на посту министра рыболовства, океанов и береговой охраны. Отраслевой портал IntraFish пишет со ссылкой на канадских экспертов, что одной из причин стало отразившееся на результатах выборов притеснение коренных народов Канады, ведущих промысел лобстеров в Новой Шотландии. Правда, в преддверии голосования власти пошли на послабление.

Остались недовольны бывшим министром и компании, выращивающие лососей: Бернадетт Джордан выступала за поэтапное прекращение садкового разведения красной рыбы на островах Британской Колумбии.

Член Либеральной партии Джойс Мюррей начиная с 2008 г. неоднократно избиралась в парламент от Ванкувера. Позднее она занимала пост министра цифрового правительства и возглавляла казначейство. С этой должности Джойс Мюррей и перешла на нынешнюю. На новом посту чиновница намерена ориентироваться на защиту окружающей среды.

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