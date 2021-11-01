Экспорт рыбы изменил географию

По данным Россельхознадзора, в этом году отечественные компании отправляют рыбопродукцию в 62 страны. Ведомство отмечает значительный рост отправок в некоторые государства.

Так, данные информационной системы «Аргус» (через нее оформляются разрешения на ввоз и вывоз) говорят о существенном увеличении поставок российской рыбопродукции в Нигерию. На 17 октября экспорт составил 22,7 тыс. тонн — в 26,8 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (тогда в Нигерию было отправлено 847 тонн).

Увеличиваются поставки и в ряд европейских стран. Экспорт в Норвегию вырос в 3,4 раза (с 5,3 тыс. тонн до 18,2 тыс. тонн), в Польшу — в 2,5 раза (с 2,9 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн), в Германию — в 2,4 раза (с 6,6 тыс. тонн до 16,4 тыс. тонн). Отправки в Португалию увеличились в 2,1 раза (с 1,01 тыс. тонн до 2,16 тыс. тонн), во Францию — на 83% (с 4 тыс. тонн до 7,34 тыс. тонн).

Помимо этого, наблюдается значительное наращивание отправок рыбы и морепродуктов в Узбекистан и Великобританию. Узбекистан, по данным на 17 октября, закупил у России 1,4 тыс. тонн такой продукции — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 г. (773 тонны). Великобритания импортировала 6,34 тыс. тонн рыбы и морепродуктов — это на 59% больше, чем с 1 января по 17 октября 2020 г. (3,98 тыс. тонн).

Увеличивается экспорт и в страны, которые являются одними из основных покупателей российской рыбной продукции в этом году, — в Республику Корея и Японию. Так, поставки в Японию выросли на 49% — с 30,4 тыс. тонн до 45,2 тыс. тонн. Отправки в Южную Корею увеличились на 46% — с 454,4 тыс. тонн до 661,29 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что проводят работу по открытию рынков в новых странах. С начала года российские производители получили право на поставки рыбопродукции в Эквадор, Анголу, Таиланд и Ирак.

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