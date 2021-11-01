Рыбе открытого моря планируют упростить дорогу в ЕАЭС

Совет ЕЭК поддержал идею об упрощении таможенного оформления рыбы, ввозимой судами Евразийского экономического союза. Речь о продукции, добытой или произведенной в исключительной экономзоне или открытом море.

Напомним, начало этой работы в Евразийской экономической комиссии инициировала Российская Федерация. По данным ЕЭК, в настоящее время открытое море не относится к таможенной территории союза, что не позволяет рассматривать добываемую там рыбную продукцию как товар, имеющий статус евразийского. В результате уловы и продукцию, производимую российскими плавучими заводами за пределами 200-мильной зоны, таможенные органы вынуждены рассматривать как иностранную, подчеркивают в комиссии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК, комиссии совместно с правительствами государств — членов союза поручено обеспечить рассмотрение проекта протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Отмечено, что документ подготовлен российской стороной.

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