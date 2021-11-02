Россия призывает конструктивно решить вопрос рыболовных субсидий

Россия поддерживает скорейшее завершение переговоров в рамках Всемирной торговой организации по субсидиям в сфере рыболовства, говорится в докладе нашей страны для обзора торговой политики.

Второй обзор торговой политики России состоялся во Всемирной торговой организации 27 и 29 октября. Основой для обсуждения стали доклады, которые готовятся по стандартной процедуре ВТО. Один подготовила российская сторона, другой — секретариат ВТО. В докладах детально описываются различные аспекты торговой и экономической политики страны, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Предыдущий обзор проводился в 2016 г.

В докладах, опубликованных на сайте министерства, говорится в том числе о рыбном хозяйстве России, сообщает корреспондент Fishnews. «В своей политике в области рыболовства Российская Федерация стремится способствовать активному и устойчивому росту, следуя принципам обеспечения национальной продовольственной безопасности, устойчивого использования морских живых ресурсов, развития кадрового потенциала и минимизации негативного воздействия на окружающую среду», — отмечено в докладе российской стороны.

Российские власти также обратили внимание, что наша страна участвует в переговорах по рыболовным субсидиям и поддерживает скорейшее завершение этих обсуждений, «результаты которых должны воплощаться в запрете вредных рыболовных субсидий, одновременно обеспечивая развитие рыболовных секторов членов ВТО». В докладе также подчеркивается, что переговоры должны завершиться на приемлемых для всех членов организации условиях.

В докладе, подготовленном секретариатом ВТО, отмечено, что Российская Федерация является одним из крупнейших мировых производителей рыбы, но доля сектора рыболовства в ВВП и общей занятости относительно невелика. Говорится о росте вылова рыбы и ракообразных за отчетный период, а также о том, что с 2014 г. Россия — чистый экспортер рыбы (то есть экспорт больше импорта). Авторы доклада обратили внимание на ужесточение условий иностранного участия в промысле водных биоресурсов. «В целом тарифные барьеры в секторе рыболовства относительно высоки», — сказано в кратком содержании доклада.

Следующий обзор торговой политики России во Всемирной торговой организации запланирован в 2026 г., сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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