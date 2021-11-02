Евгений Ткаченко: Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Компания «Тефида» громко заявила о себе, получив доли квот вылова глубоководных крабов с инвестиционными обязательствами. О наработанном промысловом опыте и планах по постройке краболова рассказал гендиректор организации Евгений Ткаченко.

«Наша компания с 2010 года занимается добычей крабов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Мы работаем практически во всех промысловых районах, поставляем нашим клиентам как живого краба, так и готовую продукцию. В нашей компании трудится более 200 человек. В составе флота шесть специализированных краболовов. Компания имеет экспортные лицензии для поставки продукции на основные рынки сбыта. «Тефида» осваивает новые районы промысла краба, инвестирует в модернизацию флота и развитие новых технологий», — обратил внимание Евгений Ткаченко в интервью Fishnews.

Он отметил, что организация приступила к глубоководному крабовому промыслу несколько лет назад, начала накапливать промысловые компетенции и активно работать на рынках сбыта. Поэтому, обратил внимание генеральный директор «Тефиды», в компании считают глубоководных крабов перспективными объектами.

«Мы давно задумывались над идеей приобретения собственных квот глубоководных крабов, учитывая нашу успешную работу на них и хорошие экономические результаты от этого промысла. Поэтому, когда в конце 2020 года Росрыболовство в очередной раз объявило аукцион по продаже квот глубоководного краба, мы заявили свое участие в торгах. Решение не было спонтанным — это экономически обоснованный выбор, учитывающий определенную рентабельность на промысле глубоководного краба, а также сроки и стоимость инвестиционных обязательств», — подчеркнул глава компании.

Для реализации инвестиционных обязательств в «Тефиде» решили разработать собственный проект краболова. «Сейчас мы активно разрабатываем наш собственный проект краболовного судна. Работа эта ведется совместно с МИБ — Морским инженерным бюро, Санкт-Петербург. Уже готов концепт-проект, начата работа по проектной документации судна в постройке (ПДСП), — сообщил Евгений Ткаченко. — Хочу особо отметить, что этот проект является нашей собственной разработкой. В судостроительной отрасли, конечно, существуют проекты промысловых судов, но проектов краболовов, которые бы дополнительно учитывали специфику промысла глубоководных крабов, попросту нет».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.