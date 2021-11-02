Новости
Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Евгений Ткаченко: Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Компания «Тефида» громко заявила о себе, получив доли квот вылова глубоководных крабов с инвестиционными обязательствами. О наработанном промысловом опыте и планах по постройке краболова рассказал гендиректор организации Евгений Ткаченко.

«Наша компания с 2010 года занимается добычей крабов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Мы работаем практически во всех промысловых районах, поставляем нашим клиентам как живого краба, так и готовую продукцию. В нашей компании трудится более 200 человек. В составе флота шесть специализированных краболовов. Компания имеет экспортные лицензии для поставки продукции на основные рынки сбыта. «Тефида» осваивает новые районы промысла краба, инвестирует в модернизацию флота и развитие новых технологий», — обратил внимание Евгений Ткаченко в интервью Fishnews.

Он отметил, что организация приступила к глубоководному крабовому промыслу несколько лет назад, начала накапливать промысловые компетенции и активно работать на рынках сбыта. Поэтому, обратил внимание генеральный директор «Тефиды», в компании считают глубоководных крабов перспективными объектами.

«Мы давно задумывались над идеей приобретения собственных квот глубоководных крабов, учитывая нашу успешную работу на них и хорошие экономические результаты от этого промысла. Поэтому, когда в конце 2020 года Росрыболовство в очередной раз объявило аукцион по продаже квот глубоководного краба, мы заявили свое участие в торгах. Решение не было спонтанным — это экономически обоснованный выбор, учитывающий определенную рентабельность на промысле глубоководного краба, а также сроки и стоимость инвестиционных обязательств», — подчеркнул глава компании.

Для реализации инвестиционных обязательств в «Тефиде» решили разработать собственный проект краболова. «Сейчас мы активно разрабатываем наш собственный проект краболовного судна. Работа эта ведется совместно с МИБ — Морским инженерным бюро, Санкт-Петербург. Уже готов концепт-проект, начата работа по проектной документации судна в постройке (ПДСП), — сообщил Евгений Ткаченко. — Хочу особо отметить, что этот проект является нашей собственной разработкой. В судостроительной отрасли, конечно, существуют проекты промысловых судов, но проектов краболовов, которые бы дополнительно учитывали специфику промысла глубоководных крабов, попросту нет».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наблюдателям на промысле необходим правовой статус

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

«Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

Все материалы

Крупным планом

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

Потрошеный обезглавленный минтай, подготовленный к заморозке

Как влюбить россиян в минтай?

Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

Российский минтай под наблюдением

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.