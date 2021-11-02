Интервью

02 ноября 2021 года
Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Евгений ТКАЧЕНКО, Генеральный директор компании «Тефида»

Компания «Тефида» громко заявила о себе, когда выразила готовность участвовать в торгах Росрыболовства по продаже долей квот на добычу глубоководных крабов. Интерес подогрелся тем фактом, что компания оказалась единственным участником аукциона. Что неудивительно, поскольку глубоководные крабы — объекты очень непростые с точки зрения технологии промысла, а доли квот продавались еще и с инвестиционными обязательствами.

О работе компании, об опыте промысла глубоководных крабов и о планах по строительству флота Fishnews рассказал генеральный директор ЗАО «Тефида» Евгений Ткаченко.

— Евгений Иванович, у нас с вами первое интервью. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о ЗАО «Тефида».

— Наша компания с 2010 года занимается добычей крабов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Мы работаем практически во всех промысловых районах, поставляем нашим клиентам как живого краба, так и готовую продукцию. В нашей компании трудится более 200 человек. В составе флота шесть специализированных краболовов. Компания имеет экспортные лицензии для поставки продукции на основные рынки сбыта. «Тефида» осваивает новые районы промысла краба, инвестирует в модернизацию флота и развитие новых технологий. Одним из перспективных направлений для нас является освоение ресурсной базы глубоководных видов крабов. Несколько лет назад мы приступили к этому промыслу, начали накапливать промысловые компетенции и активно работать на рынках сбыта.

— Что касается глубоководного краба — ваша компания для многих неожиданно приняла участие в аукционе Росрыболовства по продаже квот добычи глубоководных крабов с инвестиционными обязательствами. Чем было обусловлено это решение?

— Мы внимательно следим за тем, что происходит в отрасли. Налицо системная трансформация подходов к распределению квот. Мы полагаем, что выбранный инвестиционный принцип распределения квот станет мейнстримом на долгие годы вперед. Поэтому, в том числе как пользователи «исторических» квот на добычу краба, мы приняли решение об участии в предложенном государством аукционе. Мы давно задумывались над идеей приобретения собственных квот глубоководных крабов, учитывая нашу успешную работу на них и хорошие экономические результаты от этого промысла. Поэтому, когда в конце 2020 года Росрыболовство в очередной раз объявило аукцион по продаже квот глубоководного краба, мы заявили свое участие в торгах. Решение не было спонтанным — это экономически обоснованный выбор, учитывающий определенную рентабельность на промысле глубоководного краба, а также сроки и стоимость инвестиционных обязательств.

— Если не ошибаюсь, ваша компания единственная заявила участие в аукционе?

— Да, действительно. Мы были единственной компанией, которая заявила свое участие на данный тип лота. Поскольку кроме нас на аукцион больше никто не заявился, то по правилам проведения аукционов Росрыболовство заключило договор о закреплении долей квот добычи глубоководных крабов с единственным заявителем, то есть с ЗАО «Тефида». Но, как оказалось, наш пример подтолкнул к участию и других игроков — оставшиеся лоты впоследствии были полностью выкуплены. Это означает только одно: в этом сегменте рыболовства, несмотря на инвестиционные обязательства, имеется экономический смысл.

— В последнее время было много публикаций на тему целесообразности продажи с аукциона квот глубоководных крабов. Существует мнение, что это низкорентабельный вид промысла, на котором сложно добиться окупаемости и тем более реализовывать инвестиционную программу по строительству новых судов. Что вы можете сказать на этот счет?

— Вы правы: это непростой промысел. Основная его специфика в том, что промысловый объект находится на внушительных глубинах – от 800 до 2500 метров. Этим обуславливаются более высокие требования к мощности промыслового комплекса, компетенциям экипажа. Но выполнение этих требований и накопление соответствующих промысловых компетенций не являются ноу-хау. Скорее это вопрос системной, планомерной работы команды и инвестиций.

Для нашей команды этот промысел не новый. Мы понимаем, как его вести, как выстроить работу экипажей, как организовать продажи, чтобы добиться максимального экономического эффекта. Когда отлажены все производственные и коммерческие процессы, то появляется и окупаемость, и экономическая эффективность. Поймите: любой морской промысел — по определению сложный и рискованный вид предпринимательской деятельности. Но, с другой стороны, востребованность продукции морского промысла — дикой рыбы и морепродуктов — поступательно растет. Мы наблюдаем эту тенденцию уже долгие годы. И глубоководные крабы здесь не исключение.

— Расскажите, пожалуйста, как у вас идет работа по выполнению инвестиционных обязательств по договорам о закреплении квот.

— Не скрою, что судостроение — это новое для нас направление работы. Я неспроста употребил термин «судостроение». Как оказалось, на этом рынке отсутствуют готовые и подходящие нам проекты краболовов, а судостроительные предприятия не имеют опыта создания судов подобного типа. Поэтому, говоря о судостроении, я имею в виду, что нам неожиданно глубоко пришлось погрузиться в эту отрасль.

Мы провели всесторонний анализ возможностей всех судостроительных предприятий, потенциально способных построить подходящее нам судно. В том числе внимательно изучали и возможности заводов ДФО, учитывая, что государство предоставляет на строительство судов на дальневосточных верфях субсидию в размере 20%. Это могло бы стать хорошим подспорьем.

Однако, несмотря на это, мы приняли решение о строительстве наших судов на Окской судоверфи. Это единственное предприятие, которое соответствовало всем нашим требованиям. Судостроительные контракты были подписаны еще весной этого года. На текущий момент нами исполнены необходимые условия договоров о закреплении долей — в части начала выполнения инвестиционных обязательств — и соблюдены все требуемые процедуры.

— Какой проект судна вы взяли в работу для реализации ваших инвестиционных обязательств?

— Сейчас мы активно разрабатываем наш собственный проект краболовного судна. Работа эта ведется совместно с МИБ — Морским инженерным бюро, Санкт-Петербург. Уже готов концепт-проект, начата работа по проектной документации судна в постройке (ПДСП).

Хочу особо отметить, что этот проект является нашей собственной разработкой. В судостроительной отрасли, конечно, существуют проекты промысловых судов, но проектов краболовов, которые бы дополнительно учитывали специфику промысла глубоководных крабов, попросту нет.

Поэтому мы и приняли для себя решение разрабатывать свой проект, ориентируясь на наш многолетний опыт работы в отрасли и понимание, как должны быть выстроены производственные процессы, логистика готовой продукции, условия труда и быта экипажа и ряд других аспектов.

Другая важная составляющая — безопасность мореплавания. Мы понимаем, что современный краболовный флот, эксплуатируемый на Дальневосточном бассейне, должен обеспечивать повышенный уровень безопасности экипажа в любых погодных условиях — в шторм, при активном обледенении.

Мы спроектировали среднетоннажное промысловое судно, рассчитанное на добычу глубоководного краба и производство варено-мороженой продукции. Оно будет оснащено новейшим энергетическим, навигационным и промысловым оборудованием. Будут применены современные стандарты к проектированию полезного объема судна, особое внимание будет уделено удобству работы и отдыха экипажа. Планируем представить наш проект на одном из будущих отраслевых событий. Уверен, что наши коллеги по цеху — судовладельцы — по достоинству его оценят.

Fishnews

Ноябрь 2021 г.

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