Минприроды установит правила использования лесов для рыбаков

Правительство закрепило за Министерством природных ресурсов и экологии новый функционал. Ведомство должно определить правила использования лесов для рыболовства.

Новые полномочия закреплены за Минприроды постановлением правительства от 30 октября 2021 г. № 1873. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в этом году Лесной кодекс дополнили новой статьей — об использовании лесов для осуществления рыболовства. Такое использование допускается с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. Договор аренды участка будет заключаться без торгов на срок не больше срока действия права на промысел. На таких землях можно будет возводить некапитальные строения и сооружения для рыболовства.

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