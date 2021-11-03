Аквафермерам предложили заменить фильтры бактериями

Ростовские ученые предложили новый способ очистки воды в аквакультурных хозяйствах. По мнению разработчиков, применение бактерий позволит сэкономить на водообеспечении и фильтрации, а также снизит себестоимость продукции.

Перспективную технологию водоподготовки и содержания объектов аквакультуры разработали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). Новая технология позволяет выращивать рыбу, ракообразных и моллюсков в установках с замкнутой экосистемой и регулируемыми параметрами, минимизировать внешнее воздействие и сократить затраты на водообеспечение.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ДГТУ, система предусматривает использование бактериальной смеси пробиотических микроорганизмов для очистки водной среды, утилизации токсичных веществ и продуктов жизнедеятельности рыб. Исследования проводятся на африканском клариевом соме, планируются эксперименты на тиляпии и креветках.

«Наша технология позволит рыбоводным хозяйствам отказаться от механических и биологических фильтров, от систем стерилизации и подогрева воды, а также от группы мощных насосов для циркуляции больших масс воды, что значительно упрощает и снижает общую стоимость культивирования гидробионтов», — отметила замдекана агропромышленного факультета ДГТУ по НИР и инновационной деятельности Ирина Ткачева.

По итогам исследований ученые рассчитывают получить жидкий концентрированный биопрепарат. Ожидается, что его можно будет применять для очистки загрязненных водоемов и нормализации гидрохимических показателей воды, используемой для разведения товарной рыбы.

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