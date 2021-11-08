Кормам для лососей дали «зеленый свет»

Россельхознадзор добавил датских производителей рыбных кормов в перечень зарубежных предприятий, которым на три месяца разрешается ввоз товаров в Россию.

Изменения в перечень зарубежных предприятий, которым на три месяца разрешается ввоз в Россию кормов и кормовых добавок, ветеринарное ведомство внесло 3 ноября. В список попали датские компании Aller Aqua и BioMar A/S, поставляющие корма для выращивания рыб.

Россельхознадзор продолжает работу с зарубежными коллегами по возобновлению поставок кормовой продукции, а также учитывает обращения и ходатайства участников ВЭД и отраслевых союзов, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.

Ранее Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области обращалась в надзорный орган с просьбой решить вопрос с открытием поставок специализированных кормов для молоди тихоокеанских лососей.

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