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Сахалинская область — регион, лидирующий в России по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей

Лососевая индустрия осталась без корма

Рыбоводные заводы Сахалинской области — региона, лидирующего в России по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей, — не знают, как продолжать работу при невозможности получения кормов.

Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области просит Россельхознадзор решить вопрос с закрытием поставок кормовой продукции. Потребности предприятий в островном регионе практически полностью обеспечивала одна из датских компаний — «Аллер Аква», однако ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию кормов этого и других производителей королевства, рассказал Fishnews руководитель АЛРЗ Кирилл Проскуряков.

Сейчас на российской территории находится чуть больше 116 тонн необходимой продукции, между тем, исходя из потребностей начавшегося рыбоводного сезона 2021-2022 гг., нужно более 350 тонн, отметил представитель ассоциации.

«По большому счету времени ждать, когда снимут ограничения, нет: производственный цикл наших датских поставщиков построен таким образом, что корма выпускаются исключительно на заказ», — подчеркнул Кирилл Проскуряков.

Просто взять и закупать корма другого производителя невозможно, отметил он. Рецептура продукции подобрана под потребности лососевых рыбоводных заводов региона, такие корма используются уже двадцатый год и прошли апробацию.

«Мы закупаем корма, которые молодь может потреблять при экстремально низких температурах в два-три градуса. Другие производители ориентированы на форель или семгу, которые питаются при более высоких температурах», — обратил внимание руководитель объединения.

Всего в Сахалинской области функционирует 68 лососевых рыбоводных предприятий, вопрос с кормами закрыт в лучшем случае у 25, сообщил собеседник Fishnews. «Если заводы сейчас не смогут получить корма и молодь погибнет, то мы в дальнейшем будем терять ежегодно порядка 23 тыс. тонн ресурса, или 6,3 млрд выручки по ценам 2021 года», — заявил Кирилл Проскуряков.

Обращение по проблеме аквакультуры к руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту подготовила не только ассоциаций, но и областное правительство.

Ежегодно на островах выпускается в естественную среду около 1 млрд экземпляров молоди. Лососевые рыбоводные заводы в Сахалинской области играют особую роль в обеспечении возврата, а значит, и уловов кеты, подчеркнул руководитель агентства по рыболовству региона Иван Радченко. Проблема очень серьезная, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела временные ограничения на поставку кормов и кормовых добавок из Дании с 27 октября 2021 г. Как заявили в ведомстве, инспекция показала ненадлежащий контроль со стороны датского компетентного органа за деятельностью предприятий, отправляющий кормовую продукцию в Россию. Те же меры были приняты и по поставкам кормов из других европейских стран.

3 ноября Россельхознадзор сообщил, что 11 ноября с отраслевыми ассоциациями и союзами будет проведена видеоконференция для обсуждения ситуации с кормами. В федеральной службе подчеркнули, что «продолжат планомерную работу с зарубежными компетентными ведомствами по возобновлению сертификации кормовой продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию».

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