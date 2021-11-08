На Камчатке поменяется курирующий рыбу зампред

В Камчатском крае изменится структура правительства. Министерство рыбного хозяйства планируется передать в ведение заместителя председателя Юлии Морозовой.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил о решении пересмотреть ряд направлений работы регионального правительства, структуру органов исполнительной власти в крае.

Так, решено укрупнить министерство экономического развития и упразднить министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края. Полномочия в части инвестиций, промышленности поддержки малого и среднего бизнеса будут переданы министерству экономического развития.

«Министерство экономики, министерство рыбного хозяйства и министерство туризма будет курировать Юлия Морозова в качестве заместителя председателя правительства, в чьи полномочия будет входить задача по обеспечению экономического развития экономики региона», — сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина.

Проекты законов, регулирующие работу исполнительной власти региона, рассмотрит Законодательное собрание Камчатского края.

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