На Камчатке поменяется курирующий рыбу зампред
В Камчатском крае изменится структура правительства. Министерство рыбного хозяйства планируется передать в ведение заместителя председателя Юлии Морозовой.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил о решении пересмотреть ряд направлений работы регионального правительства, структуру органов исполнительной власти в крае.
Так, решено укрупнить министерство экономического развития и упразднить министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края. Полномочия в части инвестиций, промышленности поддержки малого и среднего бизнеса будут переданы министерству экономического развития.
«Министерство экономики, министерство рыбного хозяйства и министерство туризма будет курировать Юлия Морозова в качестве заместителя председателя правительства, в чьи полномочия будет входить задача по обеспечению экономического развития экономики региона», — сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина.
Проекты законов, регулирующие работу исполнительной власти региона, рассмотрит Законодательное собрание Камчатского края.
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