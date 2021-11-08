Рыбоводы Сибири поставили осетровый рекорд

Енисейский филиал ФГБУ «Главрыбвод» завершил выпуски осетровых в рамках компенсационных мероприятий. Всего в водные объекты Красноярского края, Тывы и Хакасии отправились более 2,5 млн штук молоди — рекордное количество за последние 10 лет.

Эти зарыбления являются компенсацией вреда, нанесенного водным биоресурсам в результате разработки нефтяных месторождений на севере Красноярского края.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, рекорд по выпускам стал возможным благодаря внедрению новых технологий по выдерживанию производителей, инкубации икры, изменению логистики ее доставки, а также применению новых методов подращивания молоди.

В следующем году Енисейский филиал планирует выпустить не менее 3 млн штук молоди.

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