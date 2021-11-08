Аквафермеров Коми приглашают за участками на торги

Восемь рыбоводных участков в Республике Коми выставлены на аукцион, все РВУ предлагаются под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 2 декабря.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, шесть участков расположены на озерах, один — на водохранилище Гарсиб и еще один — на реке Малая Визинга.

Площадь участков — от 0,04 га до 110 га, они находятся на территории Сыктывдинского, Сысольского, Княжпогостского и Усть-Куломского районов, а также в городе Сосногорске. Стартовые цены лотов — от 300 рублей до 880 тыс. рублей.

Это не первая попытка найти участкам пользователей, ранее РВУ уже выставлялись на аукцион.

Торги предполагается провести 14 декабря в Санкт-Петербурге. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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