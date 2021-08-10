Акватории в Коми вновь попытаются продать рыбоводам

В Республике Коми на аукцион выставлены девять участков под индустриальную аквакультуру, часть из них — повторно. Заявки принимаются до 9 сентября.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, акватории площадью от 0,11 га до 110 га расположены в Сыктывдинском, Сысольском, Княжпогостском и Усть-Куломском районах, а также в городе Сосногорске.

Семь участков находятся на озерах, один — на водохранилище Гарсиб и еще один — на реке Малая Визинга. Стартовые цены лотов — от 300 рублей до 880 тыс. рублей.

Из предложенных участков пять выставлялись на торги в 2019 г. (один — с другими границами), однако не были проданы.

Аукцион предполагается провести 21 сентября в Санкт-Петербурге. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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